Motorista paraguaio foi filmado com uma carona inusitada no porta-malas do veículo. O homem seguia pela estrada na zona rural de Pedro Juan Cababellero, na tarde de ontem (28), quando foi filmado carregando um porco adulto com mais de 200kg.

Conforme vídeo obtido pelo jornal O Estado Online, motoristas que seguiam atrás do veículo modelo sedan filmaram a ação. Em espanhol, os dois homens conversam sobre “a carga especial” e chegam a brincar falando que o porco é para a “semana santa”.

