PGE oferece vagas para estágio remunerado

As inscrições para o Programa Estágio Remunerado da PGE (Procuradoria-Geral do Estado) já estão abertas. A partir desta segunda-feira (29), os interessados podem se inscrever através do site para composição de cadastro de reserva até o dia 8 de abril de 2021.

Em Campo Grande, as vagas são destinadas à área de Tecnologia da Informação, Jornalismo, Marketing, Jurídica e Financeira, para acadêmicos que estejam matriculados pelo menos nos dois últimos anos do curso de nível superior em instituições oficiais reconhecidas pelo MEC. Já em Dourados, há vagas para atuação apenas na área Jurídica.

A verificação de dados fica de inteira responsabilidade do candidato, mas caso não receba a confirmação de inscrição em 48 horas (a partir do horário de envio da documentação), o mesmo deve enviar um comunicado para esap@pge.ms.gov.br.

O Processo de Seleção para cadastro de reserva do Programa de Estágio Remunerado na modalidade não-obrigatório terá duas etapas de caráter classificatório/eliminatório: análise de currículo com histórico escolar e entrevista.

Os detalhes da inscrição podem ser conferidos no Edital disponível no portal de concursos do governo do Estado.