MS pede 30% a mais de vacina contra Covid para municípios da fronteira

A Secretaria de Estado de Saúde solicitou nesta segunda-feira (29) ao Ministério da Saúde o envio de 30% a mais de doses da vacina contra Coronavírus para os municípios de Corumbá, Ponta Porã, Mundo Novo, Japorã, Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Antônio João, Bela Vista, Caracol e Porto Murtinho.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que Mato Grosso do Sul tem especificidades que precisam ser levadas em consideração pelo Ministério da Saúde em relação à estimativa populacional prevista pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), como o fato do Estado fazer fronteira com Paraguai e Bolívia.

” Nesses municípios a dupla nacionalidade faz com que recebamos paraguaios e bolivianos em nossas cidades fronteiriças, gerando um acréscimo populacional a ser imunizado, aquém da estimativa estabelecida pelo Ministério da Saúde, cuja situação resulta na escassez de imunizantes para ser aplicada nesse grupo excedente não previsto”, explicou Resende.

Um dos exemplos é o município de ponta Porã, que faz divisa seca, com a cidade de Pedro Juan Caballero ”Paraguai, onde conforme dados estimados do IBGE, residem 93.937 habitantes, porém possuem em torno de 130.000 pessoas cadastradas no Sistema Nacional do SUS, devido a existência de brasileiros que residem na faixa de fronteira no país vizinho, bem como, a população flutuante de estudantes brasileiros de vários estados que residem temporariamente naquele município e no lado vizinho, para cursarem as universidades particulares paraguaias, devido ao baixo custo da mensalidade.”

”Da mesma forma, ocorre na cidade de Corumbá-MS, onde estudantes brasileiros de vários estados, cursam faculdade na cidade fronteiriça de Porto Quijarro na Bolívia, e buscam por vacinação no território estadual” conclui.