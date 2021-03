Militar do Corpo de Bombeiros morre de Covid-19 na Capital

O Cabo do Corpo de Bombeiros Gustavo do Prado Costa, Faleceu no inicio da tarde desta segunda-feira (29), aos 29 anos de idade. Em Nota o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota lamentando a morte do militar.

O militar tinha 29 anos e estava internado na UTI do Hospital da Cassems com um quadro grave ocasionado pela Covid-19, porém no inicio da tarde de hoje acabou por não resistir e faleceu.

Do Prado ingressou no Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul no ano de 2010 e logo depois de formado, já no ano de 2011, foi designado para unidade de Bataguassu, onde atuou por vários anos e participou de várias ocorrências de grande complexidade, como por exemplo um acidente em 2012 no curtume do frigorífico.