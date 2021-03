A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), oferece nesta terça-feira (30) 87 vagas de emprego que exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Aos interessados, a busca pela vaga é feita através de cadastro no aplicativo “Sine Fácil”, em cumprimento do Decreto que impede atividades presenciais de serviços considerados não essenciais. Em caso de cadastro desatualizado, o uso do aplicativo fica impossibilitado.

