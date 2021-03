Em sete dias, 62 pessoas são presas ignorando o toque em Três Lagoas

Durante operação Estado Prevenido III entre os dias 22 a 28 de março, 62 pessoas foram presas e 44 estabelecimentos com aglomeração foram fechados por desrespeitarem as medidas sanitárias de urgência na área do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas – 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações oficiais, duas residências também foram flagradas com reuniões, além de dois veículos e 132 pessoas abordadas durante o toque de recolher, que foram orientados para que permaneçam em casa.

A Polícia Militar atua em conjunto com outros órgãos estaduais e municipais realizaram ações de enfrentamento à proliferação do covid-19 nas cidades de Agua Clara, Brasilândia, Selvíria, Três Lagoas e distrito de Arapuá e Garcias. Veja também: Operação flagra 223 pessoas nas ruas da Capital após toque de recolher

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)