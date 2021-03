Em Bataguassu, mulheres são presas por exploração sexual de menor

Denunciadas por exploração sexual de menor, duas mulheres de 26 e 29 anos foram presas no domingo (28) em Bataguassu, interior do Estado.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi a mãe da vítima quem fez a denúncia. Segundo ela, as duas mulheres estavam ameaçando sua filha de 16 anos desde a madrugada do domingo a fazer um programa com um homem ainda desconhecido. Caso ela recusasse, iriam mostrar à sua mãe um vídeo no qual a própria adolescente teria gravado se masturbando.

Temendo a exposição, a adolescente acompanhou as duas mulheres e teria realizado o programa no valor de R$300,00, dinheiro que ficou em poder das detentas. A mãe da menina só tomou ciência da situação por volta das 14h do domingo, quando a garota foi deixada próximo a sua residência e orientada a não falar nada.

A Polícia Civil de Bataguassu foi acionada e fizeram a apreensão das mulheres. A de 29 anos confirmou a versão aos policiais, alegando ter ido buscar a garota e levado ao programa sexual apenas com companhia à de 26 anos, que é quem teria enviado os áudios de ameaça à adolescente.

Ambas foram levadas à Delegacia e o ocorrido foi registrado como Favorecimento à Prostituição ou Exploração Sexual de Criança, Adolescente e Vulnerável.

Informações: Da Hora Bataguassu