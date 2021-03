Detran-MS tem novo calendário de licenciamento de veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), prorrogou o vencimento do licenciamento de veículos através de publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29).

A prorrogação se fez necessária por causa do Decreto Estadual nº 15.638 de 24 de março de 2021, que impôs medidas mais severas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, suspendendo atividades consideradas não essenciais entre 26 de março e 4 de abril.

Nesse cenário, a prorrogação inicia no mês de maio e vai até outubro. Confira na tabela as novas datas do licenciamento 2021 de acordo com o número final da placa.

PLACA FINAL – MÊS

1 e 2 – Maio

3 e 4 – Junho

5 e 6 – Julho

7 e 8 – Agosto

9 – Setembro

0 – Outubro