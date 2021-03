150 apartamentos no Jardim Canguru serão sorteados no dia 6

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), divulgou a lista dos que estão aptos a participar do sorteio de 150 apartamentos do Conjunto Residencial Jardim Canguru, em Campo Grande.

Em função da pandemia de Covid-19 e respeitando os protocolos de biossegurança o sorteio não será aberto ao público, e sim, por meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado. O sorteio será feito no dia 6 de abril às 09h, no auditório da Governadoria.

Os apartamentos para os beneficiados do Programa Minha Casa Minha Vida contam com sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e lavanderia e estavam com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano (2021), sendo o sorteio antecipado.

Veja aqui a Lista dos Habilitados