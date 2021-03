Vídeo: Choque dá prejuízo de R$ 3 mil ao tráfico de drogas

Cerca de 130 invólucros de maconha e 1 tablete da droga foram apreendidos pela Equipe do batalhão de Choque resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 3 mil aos tráfico de Drogas. A apreensão aconteceu durante a Operação Hórus realizada no Bairro Colibri II.

Foi preso um indivíduo de 32 anos, às 10h30 deste domingo (28) após a polícia checar informações sobre um ponto de vendas de drogas no bairro citado, na Rua Osvaldo Aranha, bem próximo ao córrego. Ao chegar a equipe foi atrás do suspeito que fugiu ao vê-la. mas, foi preso ainda no matagal existente na localização.

Dentro da mochila do suspeito estava além dos invólucros e do tablete de maconha, uma faca, um rolo de file e duas balanças de precisão. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e encaminado ao Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico