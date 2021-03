Vídeos: motorista invade pedágio e morre carbonizado junto com família

Uma fatalidade atingiu famílias neste domingo (28) e levou à morte de três adultos e uma criança. Cerca de oito pessoas ficaram feridas. Houve uma explosão impressionante após um caminhão entrar com tudo na cabine do pedágio onde estava um carro com toda uma família. Vários vídeos (postados no fim desta matéria) mostram o exato momento do acidente. Há um áudio também. O motorista agradece a Deus pelo livramento. Os vídeos estão circulandos grupos de whatsapp. No vídeo de maior tempo de gravação, um caminhoneiro acompanhou todo o trajeto até o acidente e narrou todo o acontecido.

O acidente aconteceu na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, município do estado goiano, Brasília sentido Catalão. Os vídeos são de caminhoneiros, da concessionária e dos Bombeiros. Segundo informações do inspetor da PR (Polícia Rodoviária Federal), Newton Moraes, um casal,o filho de dois anos, além do caminhoneiro que causou o acidente morreram no local e tiveram os corpos carbonizados. A família era de Coromandel, em Minas Gerais.

A concessionária responsável pela administração da rodovia, a Eco-050, disse em nota que

no local há cinco cabines e havia oito colaboradores trabalhando. Destes sete tiveram escoriações leve e um moderados. Além disso, a Eco garantiu estar prestando todo o suporte necessário tanto às famílias quanto aos feridos. Eles foram levados aos hospitais na cidade de Catalão.