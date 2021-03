Vídeo: Influencers de Campo Grande participam de festa em Bonito sem máscaras nem restrições

Influencers de Mato Grosso do Sul deram o exemplo, às 23h deste sábado (27) ao reunir pessoas para um churrasco em local paradisíaco do Estado gerando polêmica. Uma das influencers tem mais de 20 mil seguidores e retirou dos stories as imagens da aglomeração logo após repercussão do caso. Ninguém usava máscaras ou mantinha distanciamento social. Um dos influenciadores está até acionando políticos para “entrarem em ação”. (veja o vídeo apagado do story do perfil de um dos participantes da festa no fim da matéria)

O caso surgiu no SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional) como infração de medida sanitária preventiva e perturbação do trabalho e de sossego alheios. Envolveu 45 pessoas em festa na zona rural de Bonito, MS-178. Os autores identificados no Boletim de Ocorrência como Samuel, responsável pela festa e um DJ M.. havia som eletrônico e bebida alcoólica. Além da condução dos autores da festa á delegacia, o material de trabalho do Dj também foi apreendido.

Além da PM, Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária foram até o local. No Bo consta que a festa acontecia desde sexta-feira (26) e já havia sido denunciada para o 190 diversas vezes. Foi um oficial superior militar de Campo Grande que agilizou o acontecimento ligando para os titulares da fiscalização em Bonito. O responsável pela festa disse que todos os envolvidos são de Campo Grande e foram até lá comemorar o aniversário dele.

Ambos os responsáveis foram informados da infração ao decreto nº 10.452 de 24 de março de 2021 do governo do Estado, que no artigo 1º, parágrafo 2º: “As restrições estabelecidas neste decreto estendem-se a quaisquer atividades, eventos, reuniões e festividades em espaços públicos ou em espaços privados de acesso ao público ou de uso coletivo, que possam acarretar em aglomeração de pessoas ficando vedado o funcionamento de locais como centro esportivos, balneários, clubes, salões e afins”. Uma notificação da Vigilância Sanitária também foi feita. O caso foi acompanhado por um advogado cadastrado na OAB (Ordem dos Advogado do Brasil).