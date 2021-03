Na manhã deste domingo (28), um homem foi preso com quase meia tonelada de drogas. Ele dirigia um Ford Ka onde toda a droga foi encontrada dentro do porta malas do veículo e em todo o banco traseiro do veículo.

As drogas fora avaliadas em mais de R$ 873 mil reais. Os policias do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) encontraram o motorista e o veículo próximo a Ponta Porã. São 441,9 KG de maconha e mais de 41 KG de Skank. O homem confessou que levaria as drogas para Dourados.