Fazendeiro preso por festa com quase 60 pessoas, intimida polícia dizendo ser amigo do governador

Mais uma festa clandestina fechada, desta vez em Rochedo. O evento tinha cerca de 60 pessoas e o dono da aglomeração, um fazendeiro de 58 anos, tentou intimidar a Polícia Militar alegando ser amigo do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) e do secretário do Seinfra (Secretaria de Infraestrutura) Eduardo Ridel, ex-secretário de Estado e Gestão (Segov).

Não deu certo. O fazendeiro e uma jovem de 21 anos foram autuados por desacato À equipe policial. A festa clandestina aconteceu próxima, a MS-080 a 60 KM de Campo Grande.