Vídeo: estelionatário é preso com 21 máquinas de cartão na rodoviária

Um jovem de 23 anos foi preso no Terminal Rodoviário de Campo Grande com destino à São Paulo. Na ocasião, policiais do Batalhão de Choque encontraram 21 máquinas de cartão dentro das malas que o autor carregava, e segundo ele, o intuito da viagem à Campo Grande seria integrar uma quadrilha especializada na aplicação de golpes.

O autor afirmou ainda, que as emboscadas são feitas em diversas cidades do país, através de contato telefônico, sendo que parte da quadrilha possui uma central telefônica na cidade de São Paulo criada unicamente para aplicar tal golpes.

Segundo informações policiais, o homem revelou que o grupo se caracteriza por um contato telefônico feito com a vítima confirmando uma compra fictícia feita através de algum de seus cartões bancários, por meio da negativa da vítima a telefonista, se passando por funcionaria de telemarketing do banco, a orienta realizar alguns procedimentos e as induz a confirmar os dados bancários.

Na ligação, a telefonista orienta que a vítima faça uma carta de próprio punho, corte todos os seus cartões bancários ao meio que em seguida um suposto funcionário do banco denominado se dirigira até a residência da vítima para recolher todos os seus cartões bancários, justamente a função dele.

No período em que ele esteve em Campo Grande, relatou ter obtido êxito em concretizar o golpe em 3 vítimas, ocasião em que, segundo suas próprias palavras, fez uso de roupa social e ia de uber, com um crachá, no qual usava um nome fictício e recolhia o cartão. Depois de coletados os dados, ele passava o cartão nas maquininhas em quantos fossem possíveis, assim após as transações ele descartava os cartões das vítimas no lixo.

Para cada transação concretizada DOUGLAS receberia da quadrilha R$500,00 (quinhentos reais), entretanto ele recebia por fora PIX realizados por seus comparsas do estado de São Paulo para custear despesas pessoais, Uber, 99 pop, alimentação e hospedagem.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta

Veja o vídeo: