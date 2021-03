Vacina em pessoas com deficiência e comorbidades continua na segunda

Campo Grande dará continuidade a vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades na segunda-feira (29), com 57 pontos de imunização. Neste sábado (27), foram mais de 4,5 mil pessoas vacinadas durante o plantão.

Continuarão sendo vacinados os imunossuprimidos, pessoas com pneumopatias crônicas graves e gastromizados que tenham mais de 60 anos de idade.

Pessoas com Espectro Autismo (TEA), deficiência intelectual, síndrome de Down, paralisia cerebral, distrofia muscular, traqueostomizados, deficientes visuais, deficientes auditivos, transplantados, renais crônicos em diálise, além de pacientes oncológicos com doença ativa em tratamento serão vacinados a partir dos 18 anos.

A orientação é para que as pessoas pessoas com deficiência auditiva busquem atendimento no Drive-Thru Parque Ayrton Senna e no Centro de Vacinação Guanandizão, que irão contar com interpretes de libras para auxiliar no atendimento.

É preciso realizar o cadastro de identificação prévia no site vacina.campogrande.ms.gov.br , uma vez que é necessária a comprovação da comorbidade anexando um laudo médico, que também deverá ser apresentado no momento da vacinação. Imunossuprimidos, transplantados e tratamento oncológico devem apresentar também uma autorização médica.

Além de pessoas com deficiência e comorbidades, serão imunizados também os idosos com mais de 67 anos que não conseguiram se vacinar na data prevista no calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).