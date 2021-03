Tik Tok e Alibaba doam respiradores para o Brasil

Tik Tok e Alibaba doaram 100 respiradores para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal neste sabádo (27). O aparelho hospitalar serão destinados ao atendimento a pacientes com a COVID-19 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de estabelecimentos públicos de saúde, de acordo com a pasta, que também garante que começarão a funcionar até a próxima segunda-feira (29).

De acordo com a matéria da CNN Brasil, a secretaria distrital de Saúde detalhou como serão distribuídos os aparelhos: 14 irão para o Hospital de Base e 4 para o Hospital Materno Infantil (HMIB). Os outros 86 serão destinados às superintendências regionais de saúde (SRS) da seguinte forma: Oeste (25); Sudoeste (15); Central (10); Sul (6); Leste (6); Norte (5) e Centro-Sul (5).

Os respiradores hospitalares chegaram no Aeroporto Internacional de Guarulh os, foram transportados até Brasília, gratuitamente, em um voo de carga da Latam, pois devido às baterias de litium, não poderiam ser carregados em voos comerciais.

O governador Ibaneis Rocha reforçou a campanha de arrecadação de fundos que o governo do Distrito Federal vem promovendo junto a empresários locais a fim de reunir recursos extras para a construção de hospitais.