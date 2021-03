Sesau amplia vacinação: Veja quem pode tomar a dose hoje

A Secretaria Municipal de Saúde vacina hoje sábado (27), os pacientes que possuem comorbidade como: Espectro Autismo (TEA), deficientes mentais e com síndrome de Down, paralisia cerebral, distrofia muscular e os traqueostomizados, deficientes visuais, deficientes auditivos, transplantados, renais crônicos em diálise, além de pacientes oncológicos com doença ativa em tratamento serão vacinados a partir dos 18 anos.

Inseridos na vacinação contra a Covid-19 em Campo Grande, pessoas com deficiência e comorbidades definidas no calendário pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), contarão com suporte de profissionais para facilitar o acesso ao atendimento neste sábado (26) nos dois maiores pontos de imunização da Capital.

A recomendação é de que este público procure, preferencialmente, o Drive-thru Parque Ayrton Senna ou o Ginásio Guanandizão para se vacinar. Além dos profissionais que já atuam na vacinação, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e apoio administrativo, estes locais contarão com intérpretes de libras, assistente sociais e médicos para acolher, tirar dúvidas e auxiliar durante o processo de imunização.

Os demais pontos devem contar também com equipe de acolhimento e médicos que irão atuar na verificação dos laudos e comprovantes exigidos para a vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades.

O público continua dividido por faixa etária, de acordo com as doenças listadas. Poderão se vacinar os imunossuprimidos, pessoas com pneumopatias crônicas graves e gastrostomizados que tenham mais de 60 anos de idade.

Será necessário realizar o cadastro de identificação prévia no site vacina.campogrande.ms.gov.br para receber a dose, uma vez que é necessária a comprovação da comorbidade anexando um laudo médico, que também deverá ser apresentado no momento da vacinação.

Além do novo público, serão vacinados também os idosos com mais de 67 anos que não conseguiram tomar a dose no dia que estava previsto pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Locais de vacinação

Drive-Thru

Parque Ayrton Senna

7h30 às 17h30

Seleta

Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro

7h30 às 17h

Centro de Vacinação

Ginásio Guanandizão – acesso pela Travessa Touro

7h30 às 17h

8h às 17h

UBS Coronel Antonino

USF Arnaldo Estevão de Figueiredo

UBS Dona Neta

USF Albino Coimbra

UBS Coophavilla