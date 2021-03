Peixe da Amazônia encontrado morto na Flórida

A revista Live Science publicou algo inusitado. Um pirarucu ( Arapaima gigas ) – uma criatura de tamanho considerável que pode atingir 3 metros de comprimento e até 440 libras. (200 kg), um dos maiores peixes de água doce do mundo, natural da Amazônia foi encontrado apodrecendo na Flórida, Estados Unidos. De acordo com a matéria, recentemente ele foi levado pela costa do Esado, levantando preocupações sobre se esse peixe predador gigantesco se juntou à lista cada vez maior de espécies invasoras do Estado do Sol, segundo fontes locais.

Mas embora possa prosperar nas águas quentes da Flórida, as chances são contra isso, pelo menos por agora, disse Solomon David, um ecologista aquático da Nicholls State University em Louisiana que não estava envolvido com o pirarucu recente avistamento.

Isso porque esses peixes têm algumas peculiaridades muito particulares: eles se reproduzem apenas em áreas específicas, gastam tempo e energia valiosos cuidando de seus filhotes e não atingem a maturidade sexual até que tenham cerca de 1,5 m de comprimento e pelo menos 3 aos 5 anos, David disse ao Live Science. Além disso, seriam necessários muitos indivíduos para ter uma população sustentável na Flórida e, até agora, apenas um pirarucu morto foi encontrado.

Neste caso, o pirarucu era provavelmente um animal de estimação exótico no aquário particular de uma pessoa que ficou grande demais para seu tanque e foi ilegalmente solto na natureza ou morreu em cativeiro e foi jogado no rio, disse David. “Nós nem mesmo sabemos se essa coisa estava viva quando foi despejada, se foi despejada lá”, disse David ao Live Science.

restos

Os restos do pirarucu foram encontrados no Parque Jaycee de Cape Coral, às margens do rio Caloosahatchee, que deságua no Golfo do México, no oeste da Flórida, informou o South Florida Sun Sentinel no início de março. O peixe normalmente esverdeado, de cauda avermelhada, já estava branco de decomposição, mostram as fotos . Mas embora não tivesse 3 metros de comprimento, era definitivamente um pirarucu, disse a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida ao Sun Sentinel.

Esse peixe, também conhecido como pirarucu ou paiche, costumava ser abundante em partes do rio Amazonas , mas agora a espécie está ameaçada em muitos lugares ao longo de seu habitat nativo, disse David. O pirarucu faz parte do grupo das línguas ósseas, uma série de peixes tropicais de corpo pesado cujas línguas são cravejadas de dentes e cujos corpos são cobertos por grandes escamas em forma de mosaico que são duras, como uma armadura, de acordo com a Enciclopédia Britânica . Essas escamas são tão resistentes que nem mesmo as piranhas conseguem picá-las – mas isso é apenas sorte, pois o piranha evoluiu muito antes de as piranhas existirem, disse David.

Valorizado

O pirarucu é valorizado por sua carne, e não apenas nas regiões rurais ao longo do rio, onde a carne relativamente desossada do peixe, uma vez salgada, pode ser armazenada sem refrigeração, segundo Miami Patch . Na verdade, a Whole Foods Market vendia pirarucu cultivado comercialmente, disse a rede de supermercados em uma postagem de blog de 2016 . Mas o pirarucu selvagem está ameaçado em grande parte pela pesca predatória, e não ajuda o fato de a espécie, um dos maiores peixes de água doce do mundo, ser relativamente fácil de detectar. É uma respiração de ar obrigatória, o que significa que tem que vir à superfície da água a cada 5 a 15 minutos para engolir o ar, de acordo com um estudo de 2009 no Journal of Applied Ichthyology .

Arapaimas desenvolveu essa tática de respiração porque a Amazônia tem baixos níveis de oxigênio . (Água quente retém menos oxigênio do que água fria.) Os pirarucus não têm pulmões, mas sim tecido especial em suas bexigas natatórias que processa oxigênio, disse a mongabay Lesley de Souza, conservacionista que se especializou em peixes neotropicais no Field Museum em Chicago .com .

Pais amorosos

Ao contrário de muitos peixes que nunca encontram seus filhotes, os pirarucus são pais amorosos. Durante a estação chuvosa da Amazônia, geralmente de dezembro a maio, o rio inunda as planícies aluviais vizinhas. É lá, nas planícies alagadas, que os pirarucus cavam ninhos rasos onde as fêmeas podem botar ovos para os machos fertilizarem. Ambos os pais protegem o ninho de predadores e continuam a cuidar dos filhotes assim que os ovos eclodem, apenas nove dias depois, de acordo com um estudo de 2017 na revista PLOS One .

Ambos os pais liberam da cabeça uma substância láctea, conhecida como “leite de pirarucu”, que é administrado aos filhos, segundo o estudo. Além disso, os pais são cuidadores dedicados.

“O macho fornece um cuidado parental intensivo que pode durar até três meses, guiando os filhotes acima de sua cabeça escurecida em áreas ricas em zooplâncton para alimentação”, de acordo com o estudo de 2017. A fêmea tende a nadar ao redor do macho e dos filhotes à distância – não está claro por que, mas talvez para procurar predadores ou comida – e geralmente deixa sua “família” após cerca de um mês, após o qual ela pode se reproduzir com outros machos de acordo com o estudo.

cuidado

O cuidado dos pais é um dos principais motivos pelos quais o pirarucu provavelmente não está tomando conta das águas da Flórida, já que os jovens pirarucu “não são peixes muito fortes quando são pequenos”, disse David. Mas se esses peixes chegarem à idade adulta, eles podem viver pelo menos 15 a 20 anos, de acordo com o estudo PLOS One 2019.

Concedido, mesmo que as probabilidades estejam contra esse peixe na Flórida, o pirarucu poderia superar esses obstáculos – talvez eles pudessem encontrar áreas de nidificação na costa da Flórida, criar seus filhotes, esperar até que estivessem grandes e velhos o suficiente para se reproduzir e então repetir o ciclo , estabelecendo uma população viável. Se isso acontecesse, esses comedores vorazes provavelmente afetariam as populações de espécies invasoras e nativas de peixes e pequenos invertebrados que vivem nas proximidades, disse David. No entanto, esses peixes são tão grandes, e demoram tanto para amadurecer, que provavelmente seria possível para a Comissão de Conservação de Peixes e Vida.

“Devemos estar atentos – não há nada de errado em estar vigilante”, disse David. “Mas, novamente, ir dos peixes para a propagação do medo não é a melhor maneira de aprender sobre esses peixes”, acrescentou, observando toda a cobertura negativa da mídia que esses peixes estão recebendo.

Alguns estabelecimentos, incluindo a CBS e até a revista de pesca ” Field & Stream “, chamam os peixes amazônicos de “feios”.

“Como alguém que é uma espécie de campeão para os peixes ‘feios’, acho que precisamos fugir disso”, disse David. “Eu acho que eles são peixes muito legais e de aparência incrível. Basta olhar para aquelas escamas vermelhas.”