Motorista perde o controle e tomba caminhão na BR-267

No início da tarde deste sábado (27), um caminhoneiro perdeu o controle do veículo, saiu da pista, tombou e ficou com fraturas múltiplas pelo corpo. O acidente aconteceu na BR-267.

O motorista, de 51 anos, de acordo com informações apuradas pelo Da Hora Bataguassu, dirigia pela rodovia em direção a cidade de Bataguassu, quando na altura do quilômetro 93, por motivos desconhecidos acabou perdendo o controle e sofrido o acidente. O destino era Fortaleza (CE). Ele havia carregado o caminhão com carne em Campo Grande.

Os Bombeiros de Bataguassu atenderam a ocorrência e no local retiraram o caminhoneiro das ferragens do veículo. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Bataguassu.