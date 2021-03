Jornal O Estado MS esclarece: Vacina contra COVID é segura

Com mais de 11.102 em alcance, mais de 277 reações, passando de 442 comentários e 970 compartilhamentos só no facebook, a Live sobre o alerta que um virólogo transmite em entrevista com um médico aparentemente contestam a vacina contra o coronavírus. A situação é uma análise profunda sobre as variantes e o que fazer. A vacina é segura. Os vacinados devem seguir os procedimentos de espera do efeito imunológico e, no caso de duas doses, só circular depois do período recomendado.

O Jornal esclareceu que o teor do vídeo não desabona as vacinas criadas, pelo contrário as considera excelentes. O virólogo só esclarece que a execução não só está errada e começou no erro como “no momento do calor da pandemia é preciso tomar a vacina certa no lugar certo”.

Não houve em nenhum momento um trabalho antivacina. Quando recebemos o material divulgado, pensamos em distorção, em manipulação em edição, mas nada disso foi feito. É preciso analisar o que é fakenews do que é fato. É fato o material do virólogo, especialista em desenvolvimento de vacinas, o pós-doutorado (PhD) em Virologia e Microbiologia, Geert Vanden Bossche. Ele e autor de mais de 30 publicações e inventor de um pedido de patente para vacinas universais. Bossche foi funcionário dos laboratórios Novartis e da Fundação Bill & Melinda Gates. Ele atualmente trabalha como consultor independente de pesquisa de vacinas.