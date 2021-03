Bolsonaro tenta trocar assessor pela permanência de Ernesto

Resistente à exoneração do chanceler Ernesto Araújo, o presidente Jair Bolsonaro tenta negociar com a cúpula do Congresso Nacional a demissão de seu assessor para Assuntos Internacionais, Filipe Martins, em troca da permanência do ministro das Relações Exteriores.

O assunto foi um dos temas da conversa de Bolsonaro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), nesta sexta-feira (26). Pela manhã, Bolsonaro foi à residência oficial de Pacheco, em Brasília, acompanhado do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Segundo CNN, Bolsonaro investe na tese de que a eventual demissão de Martins já seria um ponto de inflexão importante na política externa do governo. O argumento tem sido o de que o assessor é influente na definição das diretrizes da política externa.

O presidente também vem sinalizando que ele e o próprio Ernesto poderiam fazer mudanças no discurso, com nova postura na área ambiental, declarações claras em apoio à participação da China no leilão 5G e mais engajamento com o governo Joe Biden.

Em entrevista após o encontro, Pacheco admitiu que conversou com Bolsonaro sobre o tema, mas não deu detalhes. Publicamente, o senador afirmou apenas ter manifestado que a “política externa do Brasil precisa melhorar” e que a decisão de exonerar “cabe a quem nomeou”.

(Com informações da CNN)