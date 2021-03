Bebê de celebridade é perseguido nas redes sociais

Em entrevista ao Daily Mail online, A estrela do próprio reality, Jake Quickenden, 32 anos, foi ao Instagram nesta sexta-feira (26) para revidar os “trolls cruéis” e disse que “as pessoas que fazem isso precisam seriamente procurar ajuda”. Ele estava rebatendo a enxurrada de comentários maldosos contra seu filho de um mês, Leo. Ntre as palavas maldosas estavam: “precisava de Botox e tinha uma aparência estranha”.

Ele respondia àquele que interagiram em uma foto adorável de seu filho em um babygrow azul.

Jake também prometeu desafiadoramente continuar postando atualizações, pois ele gosta de compartilhar todos os ‘altos e baixos’, acrescentando que aqueles que ‘trollam uma criança inocente precisam procurar ajuda’. A estrela de I’m A Celeb, que divide o Leo com a namorada Sophie Church, de 28 anos, anunciou o nascimento de seu primeiro filho em fevereiro e já falou sobre os trolls várias vezes.

O pai orgulhoso escreveu: ‘REAL POST … Então, na semana passada, este homenzinho foi informado de que ele precisa de Botox, que ele é feio pra cara*** e tem uma aparência esquisita. ‘Eu também fui avisado para ficar fora das redes sociais se você não quiser ser trollado. É tão desconcertante para mim que eu deveria ficar fora das redes sociais se não quero que meu filho de 4 semanas seja trollado.

‘Não me importo que me digam merda, por mais triste que seja, tive que me acostumar a ser chamado de’ irrelevante ‘, feio’, ‘busca de atenção’ e a lista continua, mas para julgar uma inocente criança está tão errado e as pessoas que estão fazendo isso precisam seriamente procurar ajuda. ‘

Jake continuou: ‘Além disso, por que eu deveria ficar fora das redes sociais se não quero que ele seja trollado? O processo de pensamento de algumas pessoas é chocante, talvez as pessoas simplesmente não devessem trollar.

‘Eu gosto de mídia social, está cheia de pessoas adoráveis ​​que me apoiam e eu gosto de compartilhar meus altos e baixos, tento ser o mais real possível, mas infelizmente há um lado negro da mídia social e algo precisa ser feito sobre isso.

‘De qualquer forma, o discurso acabou !! O leão faz 4 semanas hoje! Cute af. Te amo filho @leooliverq ‘

Vários amigos de Jake foram rápidos em enviar seu apoio à estrela do reality e também revidar os trolls cruéis.

Jordan Banjo escreveu: ‘Meu irmão, isso é uma coisa que nenhum de nós consegue entender, podemos ser tão educados quanto quisermos, mas às vezes as pessoas se sentem confortáveis ​​porque há uma tela ali, um dia farão isso com a pessoa errada, o que acontece volta vem. ‘

Enquanto Oliver Proudlock, do Made In Chelsea, escreveu: ‘Seu garoto é glorioso, meu g !!! f ** k quem disser o contrário. ‘

E Gabby Allen da Love Island escreveu: ‘As pessoas são cruéis e nojentas. A beleza vem de dentro de qualquer maneira, então os únicos que são feios são aqueles que trollam .. mandando amor xx ‘

Dan Osborne também deixou uma mensagem de apoio para Jake, dizendo-lhe: ‘ Nunca entenderemos esse tipo de espécie, eles não são humanos, apenas meros absolutos.’

Jake revelou recentemente que foi forçado a ‘questionar a humanidade’ depois que seu filho recém-nascido ‘indefeso’ foi violentamente rastreado online. Ele disse ao MailOnline que perdeu a esperança na sociedade após comentários desagradáveis ​​- incluindo ameaças de morte – o bebê que Leo recebeu quando tinha apenas algumas horas de vida.

Em uma entrevista exclusiva, Jake, que atualmente estrela o programa da MTV Celebrity Bumps: Famous & Pregnant, admitiu que estava acostumado a ser alvo após uma década trabalhando na TV – mas o fato de seu filho ter sido vitimado o atingiu com mais força.

Ele disse: ‘Eu entendo que as pessoas podem dizer que sou chato e tenho dentes grandes ou algo assim – e eu realmente não poderia dar a mínima, mas quando é direcionado para o meu bebê ou minha Sra., Que não é realmente aos olhos do público, ou um bebê recém-nascido que não pode se defender, faz você questionar a humanidade.

‘Se você não gosta de alguém, você não precisa dizer a eles, tudo bem, apenas siga em frente e não comente.

‘Tem sido difícil com os comentários, mas agora está saindo água de um pato. Eu tive trolls o suficiente nos últimos 10 anos para você se acostumar, mas quando se trata do seu bebê, a questão é diferente.

‘Eu sinto muito que eles sejam honestos, se você tem tempo suficiente para fazer um perfil ou comentar o ódio contra alguém que você não conhece, isso é um reflexo de você mesmo.’

Trolls dispararam comentários negativos a Jake depois que ele compartilhou uma imagem dele sem camisa enquanto segurava o filho Leo em seus braços.

Mais tarde, Jake explicou que a foto não era para vaidade, mas sua parteira o aconselhou a fazer contato “pele com pele” com Leo, o que pode relaxar o bebê e ajudar a regular seus batimentos cardíacos.

Agora, quatro semanas após o nascimento de Leo, Jake admite que a paternidade é mais difícil do que ele jamais poderia ter imaginado.

Ele disse: ‘Estou cansado – vivendo de Red Bull, mas aproveitando cada segundo. É incrível, mas muito mais difícil do que eu pensava. Está drenando e estou cansado o tempo todo e estou constantemente limpando tudo doente. Não há tempo para fazer trabalhos domésticos.

‘É a falta de tempo, você é necessário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Encontrei-me acomodando-o, colocando-o no chão e pensando ‘posso escovar os dentes’, mas assim que começo a andar para fora da sala, ouço-o chorar, então o seguro novamente.

‘Minha mãe costumava me dizer’ você vai perceber quando tiver o seu próprio ‘e eu costumava pensar’ seja o que for, mãe ‘, mas agora penso, percebo como é difícil.’

Além de ser um pai para Leo, Jake também se aproximou do filho de sete anos da namorada de Sophie, Freddie, que ela teve de um relacionamento anterior.