Vídeo: Polícia prende quatro por tráfico e apreende 242 quilos de maconha

A Polícia Militar apreendeu 242 quilos de maconha durante operação na noite de sexta-feira (12), em Campo Grande. Na ação, quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas.

A apreensão aconteceu após a polícia abordar um veículo Toyota/Corolla, cor preta, com um casal de passageiros que levavam no porta-malas um tablete de maconha. Após serem questionados sobre a origem do entorpecente, a polícia obteve o endereço do hotel onde outro suspeito estava. O homem também foi encontrado com drogas.

De acordo com informações da PM, a equipe foi informada sobre um carregamento de maconha que estava sendo armazenado em um barracão na região do Bairro Itamaracá. A polícia abordou um caminhão que tinha acabado de sair do galpão No veículo, as autoridades encontraram 300 tabletes de drogas. No total foram apreendidos 242 quilos de maconha divididos em 320 tabletes.

Os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil.

