Serviços do Detran serão online a partir da próxima semana

A partir de segunda-feira (15), o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), através do Portal de Serviços Meu Detran, disponibilizará alguns serviços que poderão ser realizados por meios digitais. Dentre eles estão: renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), emissão de habilitação definitiva, de segunda via e de PID (Permissão Internacional para Dirigir), alegação de vendas e de licenciamento de veículos.

Segundo Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran, apesar de haver necessidade de reduzir o número de pessoas circulando nas agências, tornar os atendimentos cada vez mais digitais de modo a otimizar tempo e proporcionar mais praticidade aos clientes, já fazia parte do projeto de melhorias do Detran-MS.

Os serviços de habilitação passam a ser oferecidos primeiramente na Capital, estendendo o atendimento para as cidades do interior a partir do dia 22 de março. Ao entrar no site https://www.detran.ms.gov.br/ se o interesse for pela emissão ou renovação da CNH, basta acessar CNH Ágil na aba “Habilitação” no Portal Meu Detran do Portal de Serviços. Já para alegar venda de veículo ou de licenciamento, é preciso acessar a aba “Veículos”.

Além disso, o atendimento do Detran estará disponível no telefone (67) 3368-0250, ou ainda pela internet através do “Fale Conosco” disponível no site.