Secretária dos EUA fala com Guedes sobre proteção da Amazônia

Yellen fala em “agenda produtiva”

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, conversou com o ministro brasileiro da Economia, Paulo Guedes, na quinta-feira (11), por telefone, sobre a cooperação entre os dois países. O tema principal da conversa foi a proteção do meio ambiente e a Amazônia.

Segundo comunicado do Departamento de Tesouro norte-americano, Yellen afirmou que deseja aprofundar a cooperação com o Brasil. Ela defendeu também o trabalho conjunto entre os governos dos dois países em uma “agenda produtiva para ajudar a proteger a Amazônia“, além de garantir a sustentabilidade das comunidades locais.

O Tesouro norte-americano é o órgão que está responsável pela articulação com o governo do presidente Jair Bolsonaro em relação à Amazônia. Equivalente ao Ministério da Economia, o Departamento do Tesouro pode financiar políticas de preservação no Brasil ou sancionar o país economicamente, como já foi aventado por Biden.

A secretária norte-americana afirmou que deseja ampliar a cooperação bilateral. “A secretária Yellen expressou sua intenção de aprofundar a cooperação com o Brasil para enfrentar os principais desafios regionais e globais, incluindo o apoio a uma forte recuperação da pandemia covid-19, combate à desigualdade, desenvolvimento de infraestrutura sustentável e abordagem vigorosa da ameaça da mudança climática“, diz o comunicado do Tesouro. Veja outras notícias relacionadas.

(Com informações do Poder360)