‘Punky’ perdeu virgindade com Charlie Sheen

Punky, A Levada da Breca, série de TV dos anos 1980, foi interpretada pela atriz Soleil Moon Frye, 44 anos, perdeu a virgindade com o ator Charlie Sheen (Two and a Half Men). Ela também revelou que sua adolescência foi repleta de excessos de drogas, de acordo com informações do New York Post.

Soleil Moon Frye contou as “discrições”ao New York Post em entrevista que divulgava o documentário Kid 90, lançado nesta sexta-feira (12), no Hulu. O filme tem Leonardo DiCaprio entre os produtores executivos e retrata a juventude da atriz em Hollywood, com relatos da própria que envolvem outros astros teen da época, incluindo DiCaprio.

Ela relembrou que perdeu a virgindade com Charlie Sheen aos 18 anos, depois de se mudar para Nova York. O namoro entre eles nunca foi sério, e como o ator era o “Mr. Big” do momento, os dois se divertiam muito em festas e eventos na cidade, incluindo jogos de beisebol no Yankee Stadium.

Soleil disse que sua turma de amigos celebridades em Hollywood, na adolescência, era composto por Leonardo DiCaprio, Brian Austin Green, Daniel O’Connor, Jenny Lewis, David Arquette, Jonathan Brandis, Sara Gilbert, Kevin Connolly e Charlie Sheen.

“Havia umas 12 crianças na indústria, então a gente se conhecia. Fazíamos coisas que adolescentes fazem, só que acontecia de estarmos em Hollywood”, destacou a atriz.