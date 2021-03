Pernambuco na presidência da Comissão de Direitos Humanos

Pernambuco assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados para um mandato de um ano, com o deputado federal Carlos Veras (PT-PE). Ao ser eleito, disse que a comissão é essencial, com relevância para todos os setores, e terá como prioridades o enfrentamento da pandemia de COVID-19, principalmente a partir da vacinação, e também o combate à fome no Brasil. Ainda não foram escolhidos os três vice-presidentes da comissão.

O parlamentar pontuou que hoje o Brasil tem mais de 270 mil mortes pela COVID-19. “Também há dez milhões de brasileiros que vivem em situação de grave insegurança alimentar, em um país que tem uma capacidade de produção de alimentos muito grande”, observou.

Carlos Veras também destacou que vai priorizar os direitos das populações quilombolas, indígenas e LGBT, além dos direitos das mulheres.

Aos 39 anos, está em seu primeiro mandato no Congresso Nacional. Já foi vice-líder do PT e integrou como titular diversas comissões temporárias, como a Comissão Externa sobre Derramamento de Óleo no Nordeste (2019). De Itabira (PE), é agricultor e sindicalista. Começou na política aos 18 anos também em uma presidência, da Associação Rural de Poço de Dantas. Ainda presidiu a Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco.

Fonte: Agência Câmara de Notícias