Idosos de 80 e 81 anos recebem 2ª dose da vacina hoje

Nesta sexta-feira (12) é a vez de idosos de 80 e 81 anos receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O atendimento está acontecendo em 54 pontos de vacinação espalhados pelas sete regiões urbanas do município e no Drive-thru, localizado no Parque Ayrton Senna, Bairro Aero Rancho.

Paralelo a imunização deste público, está sendo realizada a aplicação da primeira dose em trabalhadores da saúde com mais de 55 anos, em dois pontos específicos. A imunização de trabalhadores da saúde está sendo feita exclusivamente no Drive-thru e no ponto de vacinação instalado na Seleta, localizada na Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270, Centro.

Repescagem

No sábado (13) será a “repescagem” para a aplicação da segunda dose em idosos com mais de 80 anos e da primeira dose em trabalhadores da saúde com mais de 55 anos. Serão abertos seis pontos de imunização, além do Drive.