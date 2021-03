Fotos: Sucuris gigantes são flagradas em expedições no MS

Durante uma expedição fotográfica, o biólogo e fotógrafo subaquático Daniel De Granville fez diversos registros de sucuris gigantes em rios de águas cristalinas de Mato Grosso do Sul. Ele relatou que ele e outros diversos profissionais apaixonados pela vida selvagem chegam anualmente ao estado, na região de Bonito, a 300 km de Campo Grande.

A surpresa dos flagras é que as expedições sempre acontecem no inverno, porque esse é o período de acasalamento da espécie, o que torna mais fácil avistá-las. Boa parte dos visitantes são estrangeiros que buscam ver pessoalmente as sucuris gigantes, que podem medir mais de 7 metros de comprimento.