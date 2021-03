Fiuk e Rodolffo são os novos líderes do BBB 21

Reprodução Site UOL

Após 8 horas de duração, Fiuk e Rodolffo venceram a prova do líder do “BBB 21” (TV Globo). Arthur e Projota foram os últimos a abandonar a competição. Gilberto e Sarah foram os primeiros desclassificados. A dupla desistiu após permanecer por quase 5 horas na prova. O brother disse que não estava passando bem.

Depois, Carla e Juliette deixaram a prova após Carla se sentir mal pouco antes de a prova completar 6 horas. Quando o cronômetro foi ativado, a sister não fez a travessia e se deitou no chão. Poucos minutos após a eliminação de Carla e Juliette, Thaís e Viih foram desclassificadas após Thaís não apertar o botão antes do fim do tempo estipulado no cronômetro. Após pouco mais de sete horas de prova, Camilla e João também desistiram. O professor de geografia chegou a completar a travessia, mas não apertou o botão. Entenda a prova Divididos em duplas, 12 brothers começaram participando da prova de resistência.

Pocah foi vetada da competição por Rodolffo, o líder da semana, e Caio foi vetado pela produção, pois poderia se machucar. No campo de prova, cada integrante da dupla fica de um lado de uma plataforma. Sem aviso sonoro, um cronômetro dispara e um integrante precisa trocar de lado com o outro e apertar um botão para confirmar a troca. Eles precisam fazer esse percurso segurando um objeto, que não podem soltar durante toda a prova.

O que pode eliminar os brothers: estourar o tempo do cronômetro, derrubar o objeto que estão segurando ou escorregar na plataforma que estão atravessando. A última dupla vence a prova. Um integrante será o novo líder e o outro irá ganhar 20 mil reais.

Chegando perto da marca de três horas de prova a produção precisou pausar a competição. A prova vinha apresentando vários problemas técnicos, principalmente nos botões de alguns brothers, que pararam de funcionar. Uma equipe de manutenção entrou na casa e precisou fazer reparos.

O apresentador explicou que caso a prova demore e chegue perto do horário do programa de amanhã, eles irão fazer uma rodada de fogo, onde os brothers terão que fazer uma competição de quem aperta o botão para parar o cronômetro primeiro. Tiago Leifert também anunciou como será a dinâmica da semana, que contará com uma indicação do líder e os três mais votados da casa.