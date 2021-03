Ciclistas promovem ação para recuperar banco de sangue do Hemosul

Amanhã sábado (13), o grupo de ciclistas ‘Seven Bikers’ promove uma ação nacional para reerguer o banco de sangue nos Hemocentros Coordenadores de todo o Brasil. Em razão à pandemia do coronavírus, os estoques registraram baixas para atender as demandas recorrentes à doença e a outras patologias.

O líder do movimento que é Guarda Municipal em Campo Grande, Douglas Lima, conta que a atividade deve reunir pelo menos 30 pessoas obedecendo as normas de biossegurança para evitar o contágio do vírus. “A ação está aberta para todo o público, mas pedimos que o pessoal do grupo não aglomere, é importante fracionar os horários, chegar lá, fazer a doação e retornar para suas casas” pontua.

O evento será realizado das 7h às 12h no Hemosul, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. Para quem já possui o cadastro na rede, as doações podem ser feitas até 12h.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta