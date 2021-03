Bolsonaro critica auxílio estadual contra a pandemia

O presidente Jair Bolsonaro criticou na manhã desta sexta-feira (12) o auxílio emergencial pago pelos cofres estaduais a pessoas impedidas de trabalhar durante a pandemia de coronavírus. Segundo ele, isso é uma forma de tirar a “liberdade” das pessoas aos poucos por causa das políticas de confinamento e toque de recolher, que ele classificou como “estado de sítio”.

Há pelo menos três estados, entre eles Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal que pagam ou discutem o pagamento de um auxílio emergencial bancado com seus próprios recursos.

“Você vê que tem governador agora que está falando em auxílio emergencial, né?”, disse o presidente a um grupo de apoiadores no jardim do Palácio do Alvorada, em Brasília, na manhã de hoje. “Ele quer fazer o ‘Bolsa família’ próprio. Quanto mais gente vivendo de favor do Estado, mais dominado fica esse povo.”

”O pessoal vai devagar, devagar, tirando seus meios, sua esperança, seu ganha-pão. Você passa a ser obrigado a ser sustentado pelo Estado. O que nós temos mais de sagrado é nossa liberdade, mas que as pessoas não se importam com isso” completa.

