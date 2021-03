Abel Braga desabafa sobre vice: ‘Tiraram o título do Inter’

O vice-campeonato do Brasileirão ainda é tema dentro do Internacional, principalmente com o técnico Abel Braga, que dirigiu o time em grande parte do segundo turno após a saída de Eduardo Coudet. O treinador não escondeu a sua frustração pelo resultado e cravou que o Inter foi prejudicado no momento crucial do torneio.

‘Tiraram(o título do Inter. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não estou dizendo que foi de maldade ou que são desonestos. Eu particularmente acho que o Claus está entre os melhores do país. Não é por aí, mas foi um prejuízo grande. Os erros foram somente direcionados para um lado, contra o Inter. Aí, vêm os analistas de resultados e falam que perdemos para o Sport. Mas o Flamengo também perdeu para o Ceará. Isso acontece com todos os times campeões. O difícil de acontecer é estar a 12 pontos do primeiro colocado, engrenar uma sequência de nove vitórias. Então eu penso assim, sem maldade, desonestidade, mas estava direcionado só para um lado”, disparou.

Além da perca do título, Abel citou o polêmico lance de Rodnei em Felipe Luis e voltou a criticar o árbitro Rafael Claus pelo cartão vermelho em seu lateral.

”Os caras mereciam, porque foi um time de caras dignos, time de operários, lutaram até o último minuto, mas infelizmente tiraram, eu considero, de forma absurda, ainda mais que depois o presidente relatou o que ele ouviu no VAR no jogo do Flamengo. Que ele disse que o Claus cita duas vezes “eu vi bola”, o bandeira numero 1 que estava na minha frente, ele responde: “Se você viu bola, é amarelo”. Aí, o VAR diz: “Não, teve sola, vem aqui olhar na câmera lenta”. O próprio jogador do Flamengo desmente que foi agressão”.

(Com informações Lance!)