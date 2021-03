A partir de domingo Parque das Nações terá novo horário

A partir deste domingo (14), o Parque das Nações Indígenas terá novo horário de funcionamento sendo das 6h às 20h de segunda a sexta e, aos finais de semana, das 6h às 16h seguindo as recomendações do Decreto nº 15.632, de 9 de março de 2021 que apresenta novas medidas de segurança pra prevenção da propagação do Corona vírus.

O programa do Governo “Amigos do Parque” administrado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer do MS) também readequou seus horários, e a partir do dia 14 passará a ser das 7h às 16h, mantendo ainda no sábado (13) o horário normal das 7h às 19h.