Vídeo: Contrabando avaliado em R$100 mil é apreendido pela GETAM

Veículo carregado com pneus e relógios de origem estrangeira são apreendidos por Policiais do Grupo GETAM do 3º BPM, na tarde dessa quarta-feira (10), em Ponta Porã. O condutor, de 28 anos, alegou ter pego a carga em Pedro Juan e levaria ate o distrito de Vila Vargas.

De acordo com informações do registro de ocorrência, a equipe de policiais realizam patrulhamento na região do bairro GreenVille, quando se depararam com veículo Fiat Siena de cor preta, aparentando estar carregado e todo insufilmado.

Durante vistoria no veículo, foram localizados dois pneus e 20 caixas de relógio de origem paraguaia sem a devido processo de importação e legalização alfandegaria. Conforme versão do condutor, a localização exata da descarga seria enviado por um mulher, não identificada.

A carga foi avaliada em aproximadamente R$100 mil reais e será encaminhada ao deposito da Receita Federal em Ponta Porã.