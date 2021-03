Última nas eleições, advogada divulga frase nazista

Advogada Doris Denise Neumann foi protestar contra o governador do Rio Grande do Sul devido as medidas restritivas aplicadas pelo avanço da COVID-19 e utilizou uma frase nazista em um vídeo de 24 segundos que viralizou. A frase usada em alemão “Arbeit macht frei” que significa “o trabalho liberta”ficava afixada nos portões de campos de concentração, inclusive em Auschwitz.

A frase dita por Doris está no seguuinte contexto: “Os alemães vão entender a frase que eu vou falar: Arbeit macht frei. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o trabalho nos faz ser livre. Pois aqui nós estamos reivindicando o trabalho. Se o governador que foi posto por nós no poder para a decisão não decidir que nós possamos trabalhar, a gente tira ele”, disse Doris.

Em 2020, Doris disputou pelo Patriotas a prefeitura de Nova Petrópolis e não só foi derrotada como ficou em último lugar. Ela teve 1.347 votos. Veja abaixo: