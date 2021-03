Polícia terá Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher

Em parceria com a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para a Mulher e com o Poder Executivo Municipal de Rio Brilhante, a Polícia Civil da cidade vai implantar o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher (NUIAM). A estrutura ficará em anexo à Delegacia de Polícia. As obras terão início em abril com previsão de inauguração do NUIAM em setembro de 2021.

O NUIAM é um programa da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres e que visa o enfrentamento da violência às mulheres no Brasil, tendo como diferencial a atuação em parceria com outras instituições governamentais, da iniciativa privada e da sociedade civil. Além de registrarem ocorrência com um atendimento mais humanizado, as mulheres receberão acolhimento psicológico e assistência jurídica e social.

Emendas parlamentares, ajuda financeira da Prefeitura Municipal e doações da sociedade civil, repassarão recursos para reformar e estruturar o espaço destinado ao NUIAM, bem como para realizar a reforma e adaptações necessárias na Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante/MS. O Estado ficará responsável por mobiliar o local e destinar uma viatura.

A parceria para construção das NUIAM inclui o governo federal e abrange mais cinco cidades pelo Brasil. OS Núcleos atenderam não só as mulheres adultas vítimas de violência doméstica, como também as crianças de ambos os sexos e meninas adolescentes vítimas de violências sexuais. Por enquanto, MS só terá a estrutura em Rio Brilhante e Rio Verde.

Participaram da ativação do NUIAM em Rio Brilhante/MS os Delegados de Polícia de Rio Brilhante/MS, Guilherme Sarian e Alexandre Neves da Silva Junior, o Delegado Regional de Dourados/MS, atual Diretor de Departamento do Interior, Lupérsio Degerone Lucio, a Subsecretaria estadual de políticas públicas para a mulher, Luciana Azambuja Roca, o Prefeito Municipal Lucas Centenario Foroni e a Coordenadora de políticas públicas para mulheres de Rio Brilhante Lívia Dias.