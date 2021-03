Polícia encontra homem vivo após ser deixado para morrer

Rapaz estava desaparecido há 11 dias

Adriano Claudio Ferreira desapareceu após se envolver numa confusão na noite de 1º de março e foi levado pelo grupo do qual havia se desentendido. Após serem presos, os investigados confessaram nesta quinta-feira (11) que abandonaram o rapaz num matagal há alguns quilômetros de Caarapó – 243 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os familiares inicialmente registraram boletim de ocorrência de desaparecimento, no mesmo dia a polícia civil passou então a buscar pela vítima e, após identificar os envolvidos, a policia civil prendeu os criminosos que informaram o local de onde despejaram Adriano.

No local, a equipe da polícia civil encontraram a vítima ainda com sinais vitais e a equipe de bombeiros ajudou no resgate e a vitima foi encaminhada para o hospital São Mateus. Veja mais.

(Com informações e fotos do repórter Itamar Buzzata)