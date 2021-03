Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande

Mais filhos serão presenteados em 2021 (61%), do que em 2020 (29%)

Pesquisa de intenção de consumo divulgada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul estima que Campo Grande poderá movimentar 53 R$ milhões nas atividades de troca, venda ou compra de produtos relacionados ao feriado da Páscoa no próximo mês. Em todo o Estado, a movimentação esperada é de R$ 250 milhões.

Esse resultado parece bem mais positivo, em relação ao ano de 2020 e até mesmo no comparativo ao ano de 2019. Apesar disso, as intenções de consumo e o cenário estão muito sensíveis, no que diz respeito, principalmente, aos indicadores da saúde.

Como serão as compras?

A pesquisa mostra como os consumidores se comportam baseados nos anos anteriores na Capital. Em relação às pessoas que optam por compras presencialmente da loja física (68%). Já fazer do modo caseiro (9%). E a compra a distância da loja física é representada por (1%). Já a compra a distância de profissional autônomo ou da loja virtual (22%).

Além disso, foi pensado em analisar os atrativos que chamam a atenção e agradam os clientes na hora da compra. As características que se destacam na hora da compra dos produtos podem ser dividas em seis categorias, entre elas: Parcelamento no cartão (9%), biossegurança (43%), Pagamento a vista com desconto (64%), Entrega (5%), Variedade (26%) e Atendimento (26%).

Para a economista Vanessa Schmidt, do Sebrae MS, também responsável pelo levantamento de intenção de consumo, o empresariado deve estar atento aos dados para adequar o planejamento de vendas. Veja mais.