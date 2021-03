Operação Expurgo fecha ponto de drogas e prende 4

Nesta quinta-feira(11), mais um ponto de drogas foi fechado pela operação Expurgo em Rio Verde de MR/MS. A polícia civil prendeu no local O. R. S., um dos principais responsáveis pelo tráfico local.

Ele foi preso após monitoramento do suspeito. A Polícia observou que diversos usuários compareciam no local para comprar drogas com O.R.S.. Junto com ele, três usuários de droga também foram conduzidos para a Delegacia de Polícia. Um deles foi autuado pelo crime de porte de droga para consumo pessoal, considerando ter sido encontrada com ele pequena fração de droga vendida pelo traficante. No momento da chegada da equipe, o alvo tentou se desfazer do ilícito na privada, porém parte do material ainda foi apreendido.

O foco da operação é o combate e repressão ao tráfico de drogas e organizações criminosas. A investida também contou com o uso de aeronaves remotamente remotamente pilotadas (Drones) e com o apoio dos cães farejadores Airon e Scott do Canil do 5° BPM de Coxim/MS.