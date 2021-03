Marido da ”Rainha do Tráfico” é preso e apontado como chefe de facção

Maurício é apontado como líder da facção “Bonde do Maluco”

Foi preso na quarta-feira (10) em Salvador (BA) o marido de Camila Zeballos Villa Alta, 28, a “rainha do tráfico” presa no início da semana. Mauricio Alberto Pallos de Souza, 30, o “Mau-Mau”, foi flagrado por policiais baianos com veículos roubados que seriam usados no tráfico.

A polícia da Bahia estava no encalço dele após policiais de Mato Grosso do Sul descobrirem que a quadrilha chefiada por Maurício e Camila é uma das principais fornecedoras de maconha e pasta-base de cocaína para aquele Estado, além de levar droga para Minas Gerais e São Paulo.

Com extensa ficha criminal em Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas, inclusive latrocínio (roubo seguido de morte), Maurício é apontado como líder da facção “Bonde do Maluco”, uma das principais quadrilhas do chamado “Novo Cangaço”, responsável por assaltos a agências bancárias e carros-fortes em vários estados brasileiros.

Segundo as investigações da Defron, Camila e Rodrigo Ribeiro da Silva, 35, – gerente da quadrilha ferido a tiros pelos policiais ao sacar revólver calibre 38 durante invasão do depósito

(Com informações: Itamar Buzzata)