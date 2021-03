Homem ataca mulher no pátio da igreja e vai preso

Um homem de 33 anos foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (11), ao tentar estuprar uma mulher de 54. O crime aconteceu no pátio de uma igreja em Ponta Porã, momento em que a vítima que estava embriagada se arrastava para a área e foi atacada pelo criminoso.

Segundo informações policiais, o indivíduo já possui várias passagens por furtos e porte de drogas. A mulher ainda tentou reagir, mas foi brutalmente agredida com socos na face sofrendo ferimentos generalizados. Não satisfeito, o maníaco arrancou as roupas da dela. Populares escutaram gritos da vítima e acionaram a Polícia Militar que prendeu o indivíduo no local do crime.

Ao ser abordado o maníaco que não teve nome revelado foi apanhado em flagrante com maconha em uma sacola. Droga e indivíduo foram entregues na Polícia Civil.

Karine Alencar com informações do MS em Foco