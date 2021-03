Especialista dá dicas sobre quarto perfeito para bebezinhos

Quarto do bebê deve ser funcional e atender suas necessidades

Quando se pensa em quarto de bebê, tem que pensar nas necessidades de um recém-nascido. É o momento onde os pais projetam para o ambiente um pouco de tudo o que eles desejam para o filho, mas o quarto de bebê deve ir muito além da parte funcional – um bom projeto, pode dar mais segurança, aconchego, harmonia e diversão, além de tranquilizar os pais, nesse momento onde as emoções e a ansiedade envolvem a todos.

Bia Meneghini arquiteta e urbanista, Especialista em Design de interiores e arquitetura hospitalar, explica qual é o quarto perfeito para os bebês. “O quarto ideal é aquele em que as pessoas que vão manipular a criança tenham tudo à mão. Tem peças que são indispensáveis como: berço, trocador, cômoda e guarda-roupa, cadeira de amamentação, abajur, cesto de roupas sujas e cortinas. Estas peças devem ser escolhidas com cuidado pois devem ser de materiais que seja fáceis de higienizar, sem cantos ou pontas para evitar acidentes, o berço deve ficar longe de corrente de vento e as peças do enxoval devem ser de material macio e de preferência feitos com materiais naturais”

Importante lembrar também que um bom projeto luminotécnico com várias opções de iluminação, ajudam no descanso e tranquilidade do bebê. Quando os envolvidos pensam em cada detalhe desse ambiente, aumenta a conexão com o bebê que ainda está na barriga. “A tendencia hoje após pandemia, traz a natureza como ponto alto, fazendo referência, a fauna e flora, eles aparecem em sugestões para quartos de bebê nos papeis de parede, enxovais, painéis artísticos feitos exclusivamente para o bebê que está a caminho, personalizado de acordo com a preferência dos pais”, explica a especialista.

Tendência – Também é tendencia materiais naturais, cores neutras equilibradas com tons vibrantes, além de elementos em palha, madeira, macramê e tricô. “O espaço sideral que chamou atenção em 2020, continua a encantar alguns pais que destacam a decoração com estrelas, nuvens e galáxias. A principal empresa mundial de cores elegeu duas tonalidades para representarem este ano, o cinza e o amarelo. Por isso, a tendência é que se observe produtos de decoração com estes tons no mercado, vale a pena experimentar”, afirma Bia.

“Pela praticidade que a pandemia do coronavírus exigiu das famílias, a tendência de 2021 em relação aos móveis do quarto do bebê é que eles sejam evolutivos, acompanhando o crescimento do bebê.Outra tendência que ganhou força e segue para este ano é a de redes de dormir. Elas podem ser acopladas tanto no berço quanto na cama, embalando e divertindo o pequeno ao mesmo tempo”, finaliza.