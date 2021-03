Dirigente da Fundesporte é contra parar o futebol

O diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda, defendeu a continuidade do Campeonato Sul-mato-grossense 2021, mas pede para que as outras modalidades esportivas sejam suspensas.

“Nós pedimos que as pessoas entendam o momento e a gravidade da pandemia. A Federação de Futebol (FFMS) apresentou um protocolo de biossegurança muito interessante, com testes sendo realizados previamente na equipe e nos jogadores, permitindo apenas a entrada de pessoas que foram testadas, além do uso obrigatório de máscara e tendo o distanciamento social”, afirmou o dirigente. “Eu entendo que se os protocolos apresentados forem seguidos, o futebol profissional deve continuar”, disse Miranda ontem (10), por telefone.

A Fundesporte é a maior patrocinadora do campeonato. Neste ano, a fundação investiu R$ 820 mil nos clubes da Série A. O recurso ajuda nas despesas, como taxa de arbitragem, hospedagem e alimentação.

Caso o campeonato seja interrompido definitivamente, a verba que não foi utilizada voltaria aos cofres. No ano passado, a competição foi paralisada e retomou com número menor de jogos. “Os recursos que não foram utilizados voltaram para o caixa do governo. Retornou R$ 49 mil dos clubes para o cofre”, falou Miranda.

Há uma semana, o vicepresidente da FFMS, Marco Tavares, afirmou que, em reunião com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a recomendação da secretaria era de que o campeonato fosse paralisado.

Até a quarta-feira (10), pelo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul registrou 1.237 novos casos, total de 190.392 desde o começo da pandemia. O Estado teve mais 25 mortes, e aumentou o número de óbitos para 3.516. O boletim ainda registrou recorde no número de pessoas internadas com 754; destes 419 em leitos clínicos e 335 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

Jogos Escolares em julho

Em reunião realizada ontem (10), na Fundesporte, foi determinado que os programas de treinamento escolar continuem de forma remota. Segundo Miranda, a fundação prepara o retorno do seu calendário esportivo de forma presencial a partir de julho.

Os eventos seguiriam o formato de “bolha”, com testes prévios dos atletas e as equipes técnicas e de organização, além de manter todos em isolamento social antes das competições. “Nós orientamos que os professores passem atividades para os alunos realizarem em casa, e assim que for possível, os treinamentos voltam de maneira presencial, mas seguindo o protocolo de biossegurança que nós estipulamos”, falou Miranda.

(Texto: Alex Nantes)