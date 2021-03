DENAR começa remoção de cerca de 274 veículos

Aproximadamente 274 veículos entre automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus começaram a ser removidos nesta quinta-feira (11) do pátio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), em Campo Grande. A ação faz parte do projeto “Check-In”, do Ministério da Justiça.

A remoção só foi possível após reuniões feitas pelo secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e o então diretor da Delegacia Geral de Polícia Civil, delegado Marcelo Vargas. Eles conseguiram sensibilizar os membros do poder judiciário para que fossem retirados os veículos onde cabia a alienação antecipada porque não há o trânsito em julgado na sentença (não acabaram os recursos).

Delegado titular da Denar, Gustavo Ferraris, explica que, em virtude dos veículos serem todos relativamente novos, a alienação foi autorizada sendo realizada por algumas leiloeiras. “A liberação foi realizada na tarde desta quarta-feira (10), por meio de uma lista que a Denar passou ao TJMS, e hoje pela manhã teve início a remoção”.

Projeto Check-in

O Projeto Check in consiste no recadastramento dos bens apreendidos em razão da prática do crime de tráfico de drogas e que se encontram em depósitos e pátios espalhados por todo o país, a ser realizado com a participação dos órgãos de segurança pública.

O projeto permitirá conferir maior agilidade na venda desses bens por meio de leilões, transformando-os em recursos para aplicação em políticas públicas sobre drogas.