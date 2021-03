Confira: Idosos de 76 e 77 anos começam a ser imunizados

Começam a ser imunizados a partir da próxima segunda-feira (14), idosos de 76 e 77 anos. O grupo a vacinação desta primeira etapa foi ampliado e a terceira idade poderá procurar qualquer um dos 55 pontos de vacinação durante a semana para receber a primeira dose.

Nos dias 15 e 16 de março, serão vacinados idosos com 77 anos e nos dias 17, 18 e 19 de março, idosos com 76 anos. Trabalhadores da saúde com mais de 50 anos poderão ser imunizados do dia 15 ao dia 19. No sábado haverá a repescagem dos dois públicos.

Orientações

A orientação é para que as pessoas fiquem atentas ao calendário de imunização e compareça à unidade munidas de um documento de identificação e do comprovante de recebimento da primeira dose. Caso o paciente não tenha o impresso, é possível ter acesso a carteirinha de vacinação digital, através do site: vacina.campogrande.ms.gov.br.

Outros Públicos

Teve início ontem (10) a vacinação dos trabalhadores da saúde com mais de 55 anos que atuam em clínicas de diagnóstico, laboratórios, farmácias, consultórios, clínicas veterinárias, centros de tratamento oncológico e pequenos hospitais.

Eles poderão ser imunizados na Drive Thru que está montando no parque Ayrton Senna e na Seleta, que fica na Rua Dolor de Andrade, 270 – centro. Esses profissionais poderão procurar os dois pontos de imunização até o próximo sábado (13) e a partir da semana que vem o público se extende para aqueles trabalhadores acima de 50 anos.