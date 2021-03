Boninho muda para mais tarde a volta de Carla Diaz para a casa principal

Uma novidade na madrugada: mudou o horário do retorno de Carla Diaz para a casa principal do BBB 21 (Globo). Antes programada para esta quinta-feira (11) de manhã, a volta foi remarcada por Boninho para as 12h.

O diretor do BBB 21 atendeu a vários pedidos feitos pelas redes sociais. Fãs anônimos e famosos do reality reclamaram porque a madrugada foi de festa na casa e não conseguiriam acompanhar o retorno logo cedo.

“Pode relaxar! A gente mudou para 12h!! Estava todo mundo pedindo para ser mais tarde”, ele disse para a cantora Preta Gil, uma das que perguntou se seria “obrigada” a acordar cedo. “Vamos dar tempo pra todo mundo curtir a festa e respirar!

Volta marcada para 12h”, ele anunciou nas redes sociais. Antes da mudança, o apresentador Tiago Leifert havia afirmado que a volta seria o “toque de despertar” dos participantes, que divertiram-se na madrugada na festa do líder Rodolffo.