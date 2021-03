Profissionais da saúde com mais de 55 anos vacinam hoje

Diante do anúncio do envio de novas doses de vacina ao município, a Prefeitura de Campo Grande vai estender, a partir desta quarta-feira (10), a vacinação para trabalhadores da saúde com mais de 55 anos, clínicas de diagnóstico, laboratórios, farmácias, consultórios, clínicas veterinárias, centros de tratamento oncológico e pequenos hospitais.

A imunização deste público será feita exclusivamente no Drive-thru Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho, e no ponto de imunização instalado na Seleta, localizada na Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270, Centro.

Excepcionalmente nesta quarta-feira, o atendimento acontecerá somente no período vespertino, em razão da necessidade de organização e logística para disponibilização das doses nos pontos de imunização. A partir de amanhã (11), a vacinação acontecerá nos dois períodos, seguindo o horário de funcionamento de cada local.

A vacinação dos trabalhadores da saúde com mais de 55 anos seguirá até o sábado (13), paralelamente a aplicação da segunda dose em pessoas com mais de 80 anos, que acontece em 54 unidades de saúde e no Drive-thru Parque Ayrton Senna. Nesta quarta-feira estão recebendo a dose de reforço pessoas com 84 e 85 anos.