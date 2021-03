Passado um ano, Cruel segue foragido após matar a pauladas

Depois de mais de um ano de assassinato, Cruel segue foragido. No dia 28 de fevereiro de 2020 ele foi acusado de matar a paulados o usuário de drogas Agnaldo Rodrigues da Silva, 36 anos. Nesta quarta-feira (10), a reconstituição do crime foi feita comandada pelo delegado adjunto da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, Mikail Faria, em um terreno baldio localizado na Rua General Angelo Frulegui da Cunha, Jardim São Conrado, ao lado da casa de nº 445.

A Polícia Civil está prestes a desvendar o crime e a reconstituição serviu para esclarecer alguns pontos junto a equipe de perícia da Capital. Ele conta que Cruel matou Aguinaldo na presença da esposa da vítima e testemunhas. O delegado trabalha com a hipótese de além de Cruel, mais três pessoas estarem envolvidas. Esposa e enteado estão preso suspeitos de serem mandantes do homicídio.

O delegado contou como aconteceu há mais de um ano o homicídio. “Enteado e esposa teriam ido ido até boca de fumo tirar satisfação com o “disciplina”, que seria Cruel, o líder da facção no local”, lembra. Na ocasião, marido e mulher se desentenderam porque ele era drogado. “Ele saiu de casa. Ficaram o filho da esposa e o pai dela. Mas, o marido continuou atormentando a ex. Foi então que ela foi junto com o filho na boca de fumo perguntando quem era o “disciplina” da facção criminosa do bairro”, explica o delegado. Foi depois disso que Cruel foi bonzinho e avisou Aguinaldo para parar de atormentar a ex-esposa. Caso o fizesse seria morto.

Como o ex não acatou, Cruel apareceu e matou a pauladas Aguinaldo na presença de testemunhas, incluindo a ex-esposa e o filho dela. “O Cruel veio e matou. Agora quero saber quem ajudou porque ele veio, quem chamou ele, como foram os fatos porque ele morreu na paulada. Sozinho um contra uma seria difícil já que morreu na paulada. Acho que alguém segurou a vítima. Por isso, são no mínimo três envolvidos, além de Cruel e mais um. Acredito que a esposa avisou o assassino”, destaca.

Provisoriamente estão presas duas pessoas: a esposa e o filho.

Informações e imagens Itamar Buzzatta.